Ilary Blasy, la confessione fa sognare i fan: “Ci penso e non lo escludo”

La bellissima Ilary Blasi fa sognare i fans. Mamma di tre bambini, racconta che le piacerebbe avere un quarto figlio

La bellissima Ilary Blasi da quest’anno al timone del seguitissimo reality di Canale 5, l’ “Isola dei Famosi 2021”, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Repubblica. La conduttrice romana soddisfattissima della sua vita e di quanto riesca insieme al marito Francesco Totti ad offrire ai loro bambini, ha detto che questi ultimi sono molto fortunati.

Alla soglia dei 40 anni, la bellissima Ilary è madre di tre meravigliosi bambini ma la showgirl ha fatto una dichiarazione importante. La conduttrice ha parlato a Repubblica della sua esperienza alla quindicesima edizione dell’Isola che sta riscuotendo tantissimo successo. Questo grazie anche alla formidabile scelta della conduttrice che ha voluto al suo fianco un trio perfetto composta da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nonché al resto del cast.

Ma la Blasi, parlando della sua bellissima famiglia ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Andrea Zelletta, subita una gravissima aggressione: racconto terribile

Ilary Blasi: “E’ così bello il profumo dei bimbi piccoli”

Mamma di Cristian, Chanel e Isabel, la bellissima Ilary Blasi ha rilasciato una dichiarazione che ha subito fatto sognare i suoi fans e quelli del calciatore Francesco Totti.

La showgirl romana avrebbe confessato che non escluderebbe la possibilità di avere un quarto figlio: “Da una parte ci penso. E’ così bello il profumo dei bimbi piccoli. Ti danno un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra parte ora mi sto dedicando al lavoro che per me è importante”.

VEDI ANCHE>>> Harry-Meghan, indiscrezione choc: nuovo caos a Buckingham Palace

La Blasi dunque non escluderebbe a priori la possibilità di aggiungere un altro Totti in famiglia anche se avere un quarto figlio significherebbe ricominciare daccapo e mettere almeno per un po’ di tempo da parte il lavoro che in questo periodo le starebbe dando tantissima soddisfazione.