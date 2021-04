Harry-Meghan, indiscrezione choc: nuovo caos a Buckingham Palace

Spunta l’ennesima indiscrezione choc su Harry e Meghan. La coppia continua a stravolgere la tranquillità di Buckingham Palace: scopriamo il perchè.

Il caos intorno ad Harry e Meghan non si placa in Gran Bretagna, con una nuova indiscrezione choc che travolge la Royal Family. Infatti sarebbe spuntato l’autore delle frasi razziste nei confronti della Markle, grazie ad un’indiscrezione lanciata da Lady Colin Campbell al Daily Mail. La donna infatti è specializzata sulle vicende che coinvolgono la Royal Family. Ma facciamo un passo indietro andando a vedere quelle che furono le dichiarazioni di Meghan Markle.

Infatti la duchessa di Sussex, in diretta da Oprah Winfrey, parlando della sua gravidanza senza mezzi termini affermò: “Iniziai a sentire strane conversazioni. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato e rapidamente questi discorsi alimentarono una campagna denigratoria“. Infine Meghan rivelò che tali dichiarazioni erano arrivate da componenti della Royal Family, rivelazione che danneggiò senza ombra di dubbio l’immagine dei Reali d’Inghilterra. Andiamo quindi a vedere chi avrebbe detto le frasi incriminate.

Harry-Meghan, indiscrezione choc: Lady Colin Campbell rivela l’autore delle frasi razziste

Come abbiamo ampiamente anticipato, a fare lanciare la pesante rivelazione ci ha pensato Lady Colin Campbell, con la sua ultima intervista al Daily Mail. Infatti la Campbell ha dichiarato senza mezzi termini: “Quando i Sussex hanno raccontato quell’episodio si riferivano alla principessa Anna“. L’esperta non ha alcun dubbio ed è anche una delle maggiori esperte di Royal Family nell’intera Inghilterra.

Ma non solo, Lady Colin Campbell ha poi rilanciato affermando che la figlia della sovrana non c’entrava nulla. Infatti l’incognita di Anna era solamente quella di capire se Meghan fosse riuscita ad adattarsi al suo nuovo ruolo, con il suo background ben lontano dai protocolli del palazzo Reale. Senza ombra di dubbio, per la Campbell, nessuno è colpevole di razzismo, però è anche vero che su tutte la Principessa Anna era quella più contraria al matrimonio tra Harry e Meghan. Così si aggiunge un altro interessante capitolo al terremoto che ha colpito la Royal Family.