Andrea Zelletta, subita una gravissima aggressione: racconto terribile

Andrea Zelletta, partecipante dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha subito una grave aggressione: il racconto in prima persona

Andrea Zelletta è stato vittima di una brutta vicenda. L’ex tronista e partecipante del GF Vip, attraverso le storie Instagram, ha raccontato ai followers alcuni spiacevoli eventi degli ultimi giorni. A quanto pare, alcuni uomini avrebbero provato a derubarlo, mentre un’altra persona si sarebbe fiondata fuori al suo portone sfondando la porta con calci e pugni.

Riguardo al primo episodio, ha detto: “Una settimana fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina, vengono verso di me tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo poggiato sul cruscotto. Per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura. Lì non è successo niente perché sono scappati”.

Andrea Zelletta, aggressione fuori la porta di casa

Andrea Zelletta, in una storia Instagram successiva alla prima, ha raccontato anche del secondo episodio.

“Ieri sera, intorno a mezzanotte, sono sceso per una passeggiata con il cane che doveva fare i suoi bisognini. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Io entro dentro il portone ma appena lo faccio, lui inizia a dare calci e pugni contro la vetrata del portone, quasi stava rompendo il vetro. Noi abitiamo vicino alla stazione centrale (Milano, ndr) e la zona non è affatto raccomandabile, è sempre peggio. Per questo quando stavo al GF Vip ero preoccupato per Natalia, perché qua è sempre peggio”. Per fortuna, però, lui e la sua fidanzata stanno bene, shock a parte.