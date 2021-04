Amici 20, indiscrezioni sulla terza puntata: spunta il nome dell’eliminato

Nelle ultime ore sono spuntate importanti indiscrezioni sul nome dell’eliminato della terza puntata del serale di Amici 20: i dettagli

Nelle ultime ore sono rimbalzate importanti indiscrezioni in merito alla terza puntata del serale di Amici 20 che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. La premessa è che potrebbe rivelarsi una puntata che farà molto discutere per come andranno alcune dinamiche.

Comunque, dopo la prima manche eliminatoria pare sia stato eliminato il ballerino Tommaso Stanzani. Quest’ultimo sarebbe stato sconfitto della cantante Enula. A seguito di ciò, sul web si è scatenato l’inferno con il pubblico contrario al fatto che le ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi siano ancora in gara.

Amici 20, lo spoiler sul secondo eliminato della terza puntata

Al termine della seconda e terza manche si sfideranno proprio Rosa e Deddy, ma il nome del secondo eliminato non viene rivelato durante la registrazione ma nella casetta. Un modo per evitare spoiler.

Nonostante ciò, secondo Il vicolo delle news, pare che l’eliminata sia stata Rosa. “Tra le lacrime in casetta di tutti quanti e la promessa che presto lei e Deddy si rivedranno”, si legge sul sito.

Intanto prosegue il successo del programma che registra medie da 6 milioni di telespettatori, con lo share oltre il 28%.