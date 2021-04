Addio a Fraintesa, Francesca Barbieri morta per un tumore al seno

L’Italia piange Fraintesa, la travel blogger famosa che non ce l’ha fatta a causa di una lunga malattia. Ecco l’ultimo saluto straziante

Aggiornamento drammatico da Milano: è morta ‘Fraitesa‘, ovvero la travel blogger famosa per aver raccontato sul web i suoi viaggi in giro del il mondo. Francesca Barbieri, questo il suo vero nome, ha lottato a lungo contro un tumore al seno ma alla fine non ce l’ha fatta. Aveva appena 38 anni.

Addio a Fraintesa, è morta la travel blogger

L’annuncio straziante arriva dal marito attraverso questo post via Instagram: “Ciao a tutti, sono Andrea il compagno di Francesca. Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta. Piano, piano man mano che il tumore avanzava (malgrado cinque (!) cicli di chemio) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi”.

C’è un ricordo di queste settimane che non dimenticherà mai: “I segreti del martedì e i quiz della domenica sono stati per lei un diversivo che l’ha fatta star bene. Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un dono per chiunque l’abbia conosciuta, anche solo virtualmente”.

E’ stato possibile anche dare l’ultimo saluto alla donna. La sua camera ardente, infatti, è stata aperta ieri dalle 14.00 alle 16.30 e lo è stato anche questa mattina dalle 09.30 alle 11.30. Enorme la commozione tra mascherine e distanziamento.