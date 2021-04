WhatsApp, arriva il via libera: rivoluzione senza precedenti

Su WhatsApp è pronta ad arrivare la rivoluzione che cambierà la faccia dell’app di messaggistica. Ecco tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

WhatsApp è pronta a stupire tutti, con l’arrivo di una vera e propria rivoluzione. Infatti sull’applicazione, finalmente, sbarcheranno i pagamenti digitali. La novità era già sbarcata sull’app lo scorso giugno, con una fugace apparizione. Infatti l’arrivo non era altro che un test per implementare la funzione a tempo pieno. Inoltre la funzione mira ad ampliare il raggio d’azione del servizio dell’applicazione di messaggistica. A bloccare il sistema lo scorso anno ci pensarono le banche brasiliane, che bandirono il servizio per alcuni presunti rischi sulla gestione dei dati personali.

Adesso però WhatsApp è pronta ad implementare la funzione, sia per gli utenti iOS che per gli utenti Android. Inoltre l’azienda di Cupertino è pronta ad implementare il suo raggio d’azione, con la funzione che potrebbe sbarcare anche in Italia e nel resto d’Europa. La penisola infatti starebbe aspettando il test su larga scala in India. Infatti se il sistema di pagamenti dovesse essere approvato nel paese indiano, sbarcherà successivamente anche nei paesi dell’Unione Europea. Andiamo quindi a vedere le ultime novità presenti sull’applicazione.

WhatsApp, altra rivoluzione per l’applicazione: non solo i pagamenti digitali

Continua la rivoluzione di WhatsApp, con l’applicazione che è pronta ad aggiungere un nuovo tool. La funzione dovrebbe arrivare a brevissimo ed è pronta a sbarcare sulla Beta di tutti i device Android. Infatti con l’aggiornamento della beta 2.21.7.3 avrete la possibilità di contattare il supporto direttamente mediante chat. Al momento, però, la funzione è disponibile solamente per un numero limitato di utenti, che potranno usufruire della versione provvisoria dell’applicazione.

Però a breve tutti potranno contattare direttamente l’app come se fosse un contatto in rubrica. Infatti per farlo bisognerà andare nella sezione “Aiuto” e selezionare l’opzione “Contattaci“. La novità arriverà a breve, con gli utenti che hanno accolto con entusiasmo la nuova funzione. Così facendo il colosso della messaggistica istantanea è pronta a fidelizzare ulteriormente la sua utenza, permettendo un filo diretto tra utente ed assistenza.