Taiwan, treno deraglia in galleria: almeno 36 morti e 60 feriti

Episodio tragico a Taiwan dove un treno deraglia in una galleria. In seguito all’incidente ci sono almeno 36 morti e 60 feriti gravi in ospedale.

Tragico episodio in Taiwan, dove un treno deraglia all’interno di una galleria. L’incidente ha portato alla morte di ben 36 persone. Inoltre ai decessi si aggiungono anche 60 feriti gravi condizioni. Le persone in gravi condizioni sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Al momento, stando a quanto riportato dal Centro operativo centrale di emergenza del Paese asiatico, sono ancora in corso le ricerche per ritrovare le persone incastrate nel vagone.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccino Pfizer, nuovo accordo dell’Ue: in arrivo 10 milioni di dosi

Proprio i vagoni all’interno della galleria sono gravemente danneggiati. Proprio per questo motivo, l’accesso alla galleria è a dir poco difficile per i soccorritori al lavoro. Al momento, però non si riportano altri morti o feriti all’interno dei vagoni danneggiati. Seguiranno aggiornamenti sull’incidente ferroviario nel Taiwan.