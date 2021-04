Royal Family, retroscena sul principe Filippo: lo faceva di notte

Royal Family, la strana abitudine del principe Filippo: lo faceva tutte le notti. A Buckingham Palace erano tutti molto preoccupati per l’usanza insolita

Le vicende della Royal Family stanno tenendo banco in tutto il mondo, dopo l’intervista esplosiva di Harry e Meghan da Oprah Winfrey. Ma le polemiche dei duchi del Sussex non sono gli unici grattacapi che i Windsor devono affrontare in questo momento. Le condizioni del principe Filippo tengono sempre con il fiato sospeso, con l’infezione e i problemi cardiaci di inizio 2021 che lo hanno particolarmente indebolito. Ora è a casa da diverse settimane e a quanto pare la sua guarigione sta procedendo bene. Negli ultimi giorni si è parlato di lui anche per qualcosa che riguarda il passato, di una strana abitudine che ha sviluppato stando al fianco della Regina Elisabetta tutti questi anni.

Uno degli aspetti fondamentali che il duca di Edimburgo ha dovuto imparare a padroneggiare è il “saluto reale”, la cosiddetta “Royal Wave”. La monarca britannica ha sviluppato la sua particolare forma di saluto durante tutti gli incontri pubblici, sfilando con la sua Rolls-Royce in mezzo a due ali sconfinate di folla. Questo gesto apparentemente innocuo ha portato il principe a ripeterlo ossessivamente in piena notte.

LEGGI ANCHE >>> Harry e Meghan, l’indignazione: “Mi hanno infastidito”

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, inaspettata rivelazione: scoppia una nuova bufera

Royal Family, la strana abitudine del principe Filippo: salutava con la mano in piena notte

Giovedì, Lady Pamela Hicks ha rivelato nel documentario di ITV “I miei anni con la regina” che il principe Filippo ha iniziato a “dormire agitando la mano“, ripetendo inconsciamente quanto visto dalla moglie.

L’ex dama di compagnia della regina ha accompagnato la coppia reale durante il loro tour d’incoronazione negli anni ’50. Hanno viaggiato nei Caraibi, nel Pacifico, in Asia, in Africa e in Europa e sono stati accolti e acclamati da una vasta folla.

Elisabetta e il principe Filippo passavano tutto il giorno salutando la gente, mentre venivano portati in giro nei loro viaggi.

In un estratto dei suoi diari, Lady Hicks ha scritto: “Stare seduti in macchina e dover salutare per ore è la parte del tour che Filippo detestava“.

Il duca di Edimburgo ha iniziato a svegliarsi la mattina con una mano fredda, alimentando timori di un possibile problema di salute. Poi si è scoperto che era dovuto al fatto che passava tutta la notte ad agitare il braccio in una condizione di nottambulismo. Un gesto incondizionato divenuto parte di lui. Ci sono voluti dei mesi e delle sedute psicologiche specifiche per risolvere definitivamente il problema.