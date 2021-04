Max Pezzali domani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tra i tanti temi affrontati, quello amoroso ha sorpreso maggiormente i fan.

Domani, nel consueto appuntamento del sabato di Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà il cantante che fece innamorare tantissime coppie con la sua canzone, ormai passata alla storia, “Come mai”. Sulla poltrona blu siederà Max Pezzali, leader degli 883 che ha accettato l’invito per parlare del suo libro Max 90 – La mia storia in cui ripercorre i suoi inizi nel mondo musicale, il suo percorso da artista e il grande successo.

Il cantante ha spiegato che gli anni Novanta sono stati un decennio formidabile non solo per il suo lato professionale, ma anche per la sua vita privata. Quelli sono stati gli anni del successo ottenuto con gli 883 ma anche dei primi amori.

Max Pezzali, confessioni d’amore in diretta TV: sgomento tra i fan

“Ho una collezione di ‘due di picche’ invidiabile. Chi non è fisicamente attraente non arriva immediatamente. Ho imparato la tecnica dell’affabulazione: dove non arrivi con l’aspetto fisico, puoi sopperire con la simpatia e l’intelligenza”. Così Max Pezzali ammette che nonostante la sua popolarità, il rapporto con le ragazze non è stato sempre così facile.

I due di picche menzionati da lui si ritrovano nei testi dei suoi brani come “La regola dell’amico”, “La regina del celebrità”, “Se tornerai”. Questo però è acqua passata e Max rivolge la sua attenzione al futuro, verso San Siro dove le due date del suo concerto sono già sold out.