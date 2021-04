Isola dei Famosi, nuovo crollo emotivo: vuole abbandonare il programma

Arrivano tantissime novità dal reality di Canale 5, l’Isola dei Famosi. Infatti uno dei concorrenti ha avuto un crollo emotivo e sarebbe disposto a lasciare.

Un messaggio in arrivo direttamente dalla fidanzata ed il concorrente cede emotivamente. Questo è quanto accaduto nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, che ha visto un Andrea Cerioli protagonista indiscusso. Infatti il concorrente, in preda ad un crollo emotivo, adesso è disposto a lasciare la trasmissione per fare ritorno a casa. Le parole della compagna, Arianna Cirrincione, hanno portato Cerioli alle lacrime.

Il concorrente, più volte ha mostrato di temere il giudizio di chi lo osserva, per questa ha deciso di sfogarsi con la conduttrice Ilary Blasi. Infatti, ottenuto il collegamento con lo studio, Cerioli ha affermato: “Non mi ha nominato nessuno perché ho sempre una carezza per tutti e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica. Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no“. Uno sfogo plateale, ma andiamo a vedere i motivi che hanno portato il concorrente a cedere.

L’isola dei famosi, Ilary Blasi si confronta con Andrea Cerioli: “Nervoso perchè ti hanno fatto piangere?”

Ma lo sfogo di Andrea Cerioli non si è concluso qua, infatti, il concorrente ha affermato di conoscere benissimo Arianna, la fidanzata, che lo ha accusato di fare la figura del morto. Parole che proprio non gli sono andate giù e lo hanno portato alle lacrime ed addirittura ad insinuare di non essere pronto per affrontare il programma. A questo punto è intervenuta anche Ilary Blasi che ha affermato come il pubblico ha notato la sensibilità di Andrea. Però poi, la presentatrice ha chiesto al concorrente di mostrare un pò di personalità.

A quel punto Andrea Cerioli risponde a tono ricordando come aver sempre fatto la figura del cretino in questi ultimi giorni. Proprio per questo motivo non accetta che diventino virali le clips in cui piange. A quel punto anche Tommaso Zorzi si è schierato contro Cerioli affermando che non è reato creare una dinamica in televisione, altrimenti si rischia solamente di farsi una vacanza sull’Isola. A quel punto Andrea Cerioli ha concluso affermando: “Io non riesco a essere plateale. Non è sbagliato il format, il format è bellissimo solo che io non ci riesco“. Attimi emozionanti quindi per il reality, che ha visto un nuovo sfogo emotivo di un suo concorrente.