Giulia Elettra Gorietti ha rischiato grosso: “Sono senza parole”

Giulia Elettra Gorietti, tornata da poco a vivere a Roma, ha rischiato grosso solo per aver chiesto di rispettare le regole. La sua denuncia

Un lungo e dettagliato sfogo per denunciare una situazione insostenibile. Giulia Elettra Gorietti, nota e giovane attrice romana, ha affidato a Instagram la sua rabbia denunciando di essere stata aggredita, anche se solo verbalmente, mentre era in un negozio della Capitale.

Era entrata in un tabaccaio e quando ha visto che la donna dietro al banco non indossava la mascherina, le ha chiesto di metterla. Da lì è partita una discussione che in fretta è anche degenerata, ripresa comunque dal cellulare della ragazza. La tabaccaia è partita con insulti pesanti, dicendo chiaramente che le voleva dare due schiaffoni (anche se in termine dialettale)

Giulia ha spiegato di aver postato il video solo come arma di difesa: “Se non la riprendevo, continuava ad alzare le mani. Poi ho voluto condividerlo per mostrare lo schifo che c’è in giro. Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria riceva la gente senza mascherina e alzi le mani con insulti e minacce di morte. Una cosa davvero allucinante, sono senza parole”.

Per tutta risposta, ha ricevuto un messaggio dal marito della tabaccaia che la definisce l’interprete arrogante e maleducata, anche perché ha aggredito sua moglie senza nessun motivo. Ma come ha testimoniato un’altra ragazza, sarebbe un comportamento abituale della donna quello di ricevere i clienti senza mascherina.

Giulia Elettra Gorietti, l’esordio al cinema giovanissima. La madre ha sposato un famoso attore

Ma chi è Giulia Elettra Gorietti, per chi non la conoscesse? Romana, classe ’88, ha esordito molto giovane esordito nel film ‘Caterina va in città’ diretta da Paolo Virzì. Successivamente ha recitato in ‘Tre metri sopra il cielo‘ e nel sequel ‘Ho voglia di te’ interpretando Daniela. E poi in ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo’ con Leonardo Pieraccioni, ‘Suburra’ di Stefano Sollima nel ruolo di Sabrina, ‘La cena di Natale’ e ‘Sconnessi’.

In passato è stata fidanzata per cinque anni con il calciatore Lorenzo De Silvestri (oggi al Bologna) e poi ha sposato Pietro Iemmello, attaccante che gioca nel Frosinone. nel giugno 2018 è nata anche la loro prima figlia, Violante.

Ma di recente è tornata di moda anche per una polemica a distanza con Stefania Orlando, una delle concorrenti più longeve al GF Vip 5. La mamma di Giulia, Nicole Moscarello, è anche dal 2017 la seconda moglie dell’attore Andrea Roncato. E a lei non so no piaciuti gli attacchi che la Orlando dalla Casa ha riservato alla madre.