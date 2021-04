Francia, paura all’Eliseo: un uomo prova ad entrare con una Molotov. Tre persone sono state arrestate con l’accusa di violenza e detenzione di arma impropria

Attimi di paura a Parigi si sono vissuti nel tardo pomeriggio di giovedì 1 aprile. Un uomo ha cercato infatti di irrompere nel cortile del palazzo presidenziale, situato al numero 55 di rue du Faubourg Saint Honoré, nell’8° arrondissement della capitale francese. A riportarlo è “Le Figaro“, citando fonti dirette presenti sul posto.

Cercando di scavalcare gli enormi cancelli che proteggono il luogo di residenza del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e di sua moglie Brigitte, aveva in mano una molotov, costruita artigianalmente.

🔵🇫🇷SÉCURITÉ – Un homme porteur d’une bouteille enflammée semblable à un cocktail Molotov a été arrêté près du palais de l’Élysée alors qu’il tentait d’escalader les barrières. Il était accompagné de 2 personnes qui sont aussi en garde à vue (LCI). https://t.co/vXKc1NXw0M — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) April 1, 2021

Francia, paura all’Eliseo: arrestate tre persone a Parigi

Il soggetto era accompagnato da altre due persone che hanno ripreso la scena con gli smartphone. Tutti e tre sono stati fermati con l’accusa di violenza volontaria con possesso di un’arma impropria. Le forze dell’ordine locali stanno indagando sulle motivazioni e sulla dinamica del tentativo di attacco.

Secondo una fonte della polizia, il liquido presente all’interno della bottiglia in fiamme non era pericoloso e l’uomo, sulla trentina, avrebbe affermato di essere un artista che non voleva compiere un atto di violenza.