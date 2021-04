Fortnite, la nuova skin è letteralmente un meme: come ottenerla – FOTO

Fortnite, disponibile da ieri sera una nuova skin. Come annunciato direttamente da Epic Games, si tratta di un meme

Un altro colpo di genio quello di Epic Games. La software house ha deciso di introdurre su Fortnite una skin che è letteralmente un meme: lo Stonks. Avete presente l’omino in giacca e cravatta con alle sue spalle quotazioni di borsa in rialzo? Ecco, da oggi sarà possibile usare proprio questa mimetica direttamente nell’isola di gioco.

Una scelta che ha letteralmente fatto impazzire i fan, riversati in massa nello shop del gioco per acquistare la skin e sfoggiarla insieme ad altri giocatori. Non è la prima volta che Epic Games rilascia novità alternative e simpatiche come questa. Anzi, molto probabilmente si tratta di uno dei punti di forza del battle royale numero uno al mondo.

Fortnite, arriva la skin di Stonks: come ottenerla

The easiest cop in the history of Fortnite 😆 pic.twitter.com/6jvsPHkJ1K — Fortnite News (@FortniteINTEL) April 1, 2021

Anche voi siete venuti a conoscenza dell’arrivo di Stonks su Fortnite? Epic Games ha annunciato nella giornata di ieri che il meme sarebbe sbarcato sull’isola, sotto il nome “in codice” di Diamond Hanz. Si tratta di una delle tante novità rese disponibili alla software house, tanto geniale quanto simpatica. Ma come fare per ottenerla? È molto semplice: basta andare nello shop e acquistarla con i V-Bucks (la moneta virtuale del gioco).

In queste ore, migliaia di utenti la stanno acquistando e sfoggiando in rete. Basta fare un rapido giro su Twitch o YouTube per trovare decine di contenuti diversi tra video e live streaming. E voi l’avete già acquistata?