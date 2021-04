Denise Pipitone, la verità è vicina: il sangue di Olesya Rostova è stato prelevato e i risultati arriveranno nei prossimi giorni i indiretta tv

Fino ad oggi la famiglia di Denise Pipitone ha mantenuto un profilo basso perché negli ultimi 17 anni le speranze trasformate in illusioni sono state troppe. Ma ormai la verità sulla ragazza che in questo gironi è apparsa sulla principale tv russa alla ricerca della sua vera famiglia sta per essere svelate.

Oggi infatti è stato prelevato ufficialmente un campione di sangue di Olesya Rostova e la risposta arriverà nel giro di qualche giorno. Anzi, per essere precisi, entro lunedì sera sapremo tutto. Succederà ancora una volta nella trasmissione tv ‘Let them talk’ (‘Lasciali parlare’) sul Primo Canale russo, la stessa che ha raccolto la testimonianza della ragazza.

Attorno alle 17 italiane di lunedì 5 aprile, sarà comunicato il risultato del test del sangue che nel caso di compatibilità dovrebbe poi portare a quello del Dna. Gli autori del programma russo non hanno voluto svelare nulla si più per mantenere alta l’attenzione sul caso, ma tra qualche giorno sapremo tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Denise Pipitone, c’è il Dna della ragazza russa: speranza per Piera Maggio

Deniae Pipitone, la mamma conferma di non avere peso la speranza. Cosa emerge dal confronto dei volti?

Alla diretta tv era stato invitato l’avvocato della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, che però non ha voluto volare fino a Mosca e parteciperà alla trasmissione via Skype. Non è certo invece che possa essere collegata anche Piera Maggio, la mamma di Denise, che si sta rimettendo dopo un problema di salute.

Frazzitta, parlando all’AdnKronos, aveva confermato che faramno di tutto per accertare la verità ma senza forzature. E questa mattina il programma di Rai1 ‘Storie Italiane’ ha mandato in onda un audio registrato da Piera Maggio: “La speranza di poterla trovare e riabbracciare non l’abbiamo persa e mai la perderemo”, ha detto.

Sempre oggi però a ‘Pomeriggio Cinque’ il criminalista forense Salvatore Musio ha messo a confronto le foto di Denise Pipitone e Olesya Rostova. Ha confermato che esiste in effetti

una certa somiglianza nell’attaccatura dei capelli, così come è somigliamnte la concavità del naso a destra. “Ma per capire se sia lei avremmo bisogno di analizzare i lobi delle orecchie”. E comunque le labbra sembrano differenti al pari della forma del volto.

In ogni caso una famiglia russa che aveva denunciato la scomparsa della figlia e sperato che fosse Olesya, ha accertato che in realtà non può essere lei. Quindi la speranza continua.