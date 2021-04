Cristiano Malgioglio annuncia un terribile lutto: “Che dolore”

Un terribile lutto ha sconvolto Cristiano Malgioglio che ne dà il triste annuncio tramite i profili social scoprendo il suo immenso dolore

Con dolore aprendo , la scomparsa di un amico il cantante #patrickjuvet. Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 1, 2021

Cristiano Malgioglio è attanagliato da un tremendo dolore causato dalla perdita del caro amico Patrick Juvet, un grande cantante e musicista svizzero che, in più occasioni, ha collaborato con il personaggio televisivo siciliano.

LEGGI ANCHE > > > Tapiro d’Oro a Giancarlo Magalli, il motivo spaventa i suoi fan



Un commento su Twitter di un fan dei due spiega perfettamente il profilo del compianto cantante: “Una grande star, sopratutto all’estero ancora ora. Scrisse anche lui dei brani di grande successo. Un ex indossatore svizzero che trovo successo in Francia”. Uomo che gode di grande stima ed un ottimo artista che si è spento a 71 anni a Barcellona.

Cristiano Malgioglio, la grande perdita di Patrick Juvet

Au revoir M. Juvet! Quanto ti ho ballato nelle serate Top50 a Nizza 💔 #patrickjuvet pic.twitter.com/Ji00T9itAb — Maison Marcella (@paopao76) April 1, 2021

Patrick Juvet ha iniziato a suonare da molto giovane il pianoforte, ma dopo gli studi in un’Accademia d’Arte firmò un contratto per un’importante agenzia di moda svizzera che l’ha reso un sex symbol ed una star del campo. La passione per la musica non l’ha mai trascurata, tant’è che a soltanto a 22 anni incise il suo primo disco: La Musica.

POTREBB INTERESSARTI ANCHE > > > Simone Rugiati, lutto in famiglia per il celebre chef de La Prova del Cuoco



Celebri i suoi brani I love America e Lady Night, brani che lanciò alla fine degli anni ’70. Nel 2005, a 55 anni, pubblicò un autobiografia in cui ammise di essere bisessuale.