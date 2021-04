Covid, focolaio in Nazionale: tutti i nomi coinvolti

A seguito della partita con la Lituania, la Nazionale italiana di calcio ha registrato un piccolo focolaio di contagiati da Covid

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Lituania, la Nazionale italiana di calcio ha diramato un comunicato tramite il quale ha confermato la positività di quattro membri dello staff, tra cui il capo delegazione, Gianluca Vialli e l’assistente dell’allenatore Daniele De Rossi. Alla lista, stando a quanto riportato da Il Messaggero, si sono aggiunti i nomi di altri due assistenti all’allenatore: Fausto Salsano e Attilio Lombardo.

Intanto, il focolaio si è esteso anche ai giocatori: il primo colpito e certificato e Leonardo Bonucci che, come comunicato dalla stessa società Juventus, è risultato positivo al tampone effettuato al rientro in squadra.

Covid, focolaio in Nazionale: il provvedimento dei club

A seguito del focolaio verificatosi nella Nazionale di calcio italiana, alcune società hanno preso provvedimenti in merito. Intanto, il Sassuolo ha già comunicato che a prescindere dal risultato del tampone che effettueranno Francesco Caputo e Manuel Locatelli, i due non saranno convocati in vista della gara contro la Roma per evitare qualsiasi tipo di rischio. La paura è quella di una positività che potrebbe scoppiare in ritardo ed estendere il contagio ad altri componenti della squadra di De Zerbi, oltre che essere un vero e proprio pericolo per la squadra avversaria.

Dall’altro lato, a Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis ha dato disposizione di effettuare i tamponi ai tre convocati in Nazionale del Napoli: Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. Al primo tampone sono risultati tutti e tre negativi, ma per oggi pomeriggio si aspetta un altro esito, insieme a quello di Zielinski.