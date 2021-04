Calciomercato Milan, assalto all’esterno: pronto il quadriennale

Calciomercato Milan, piace l’esterno d’attacco. Per lui, Maldini e Massara sono pronti ad offrire un quadriennale

È già tempo di pensare al calciomercato estivo per il Milan. Mentre gli uomini di Pioli sono al lavoro per concludere la stagione nel migliore dei modi e centrare la qualificazione alla prossima Champions League, Maldini e Massara studiano come rinforzare la rosa il prossimo anno.

La questione prioritaria da risolvere è ovviamente quella legata ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, ma sono già pronti i piani B. Come specificato più volte, uno dei ruoli che urgono maggiormente rinforzi nello scacchiere tattico rossonero è l’esterno destro. Se Saelemaekers è un giocatore fondamentale per Pioli, discorso diverso va fatto per Samu Castillejo. Dalla Spagna c’è un nome nuovo, per il quale potrebbe essere presto offerto un quadriennale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Covid, focolaio in Nazionale: tutti i nomi coinvolti

Calciomercato Milan, quadriennale per Lucas Vazquez

Stando a quanto riferisce il media spagnolo ABC, il Milan sarebbe pronto all’assalto per Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo sembra destinato a lasciare il Real Madrid al termine della stagione per trovare più spazio e dare una svolta alla sua carriera. In questo senso, Pioli potrebbe garantirgli molto più minutaggio e un ruolo di protagonista. Si parla già di un possibile quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio di Cuadrado: destinazione inaspettata

Ovviamente le difficoltà non mancano. I rossoneri non sono infatti l’unica squadra ad essere piombata sul giocatore, anzi. Pare che anche Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco siano interessati fortemente all’esterno spagnolo, e sarebbero già pronti a compiere passi in avanti per acquistarlo. Si prospetta una sessione estiva di calciomercato molto accesa per il giocatore dei Galacticos.