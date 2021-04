Calciomercato Juventus, addio di Cuadrado: destinazione inaspettata

Si muove il calciomercato in uscita della Juventus, con i bianconeri pronti a dire addio a Juan Cuadrado: andiamo a vedere la possibile destinazione.

Uno dei volti più amati della Juventus è pronto a lasciare nella prossima sessione di Calciomercato, stiamo parlando di Juan Cuadrado. Il terzino colombiano è uno dei beniamini dei tifosi, amatissimo sia nello spogliatoio che nella frangia più estrema del tifo bianconero. Infatti il ‘Panita’ continua a offrire performace di grande sostanza e qualità, ma la carta d’identità tra poco segnerà 33 anni, un dato che va contro il progetto di rifondazione della Juventus.

Quindi Cuadrado sarà uno dei calciatori pronti a partire in estate, con la prima grande offerta che arriva direttamente dalla Turchia. Infatti nelle ultime ore è arrivata una proposta concreta dal Galatasaray di Fatih Terim, che lo ha richiesto fortemente. A riportare l’indiscrezione è il portale turco Fotomac. Andiamo quindi a vedere le ultime mosse di mercato della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, addio a Cuadrado: il terzino verso il Galatasaray

Juan Cuadrado quindi sarà uno dei primi nomi pronti a dire addio alla compagine bianconera. Infatti il calciatore colombiano ha tanto mercato nonostante le quasi 33 primavere sulle spalle. Durante questa stagione Cuadrado è tornato a fare il suo ruolo originale, il terzino, riuscendo a offrire prestazioni di livello assoluto. Infatti in 19 presenze in campionato, il colombiano è riuscito a collezionare 7 assist. Ancora meglio è andata in Champions League, con 6 assist in altrettanti match.

Ma prima di vendere ed acquistare, il presidente Andrea Agnelli sta cercando il nuovo allenatore per la prossima stagione. Sarebbe il quarto in altrettanti anni, ma stavolta Agnelli sembrerebbe disposto ad attendere un serio progetto. Al momento il principale indiziato è Zinedine Zidane, con i primi contatti telefonici tra i due. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime settimane, intanto i tifosi attendono l’ennesima rivoluzione.