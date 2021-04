Calciomercato Inter, pronte quattro cessioni illustri: tesoretto da 140 milioni. Le difficoltà economiche della proprietà Suning costringono Marotta a reperire fondi dalle uscite

L’Inter di Antonio Conte è lanciata verso la conquista dello scudetto che manca in nerazzurro dal 2010. La volata finale parte sabato dalla sfida contro il Bologna, un rush che prevedrà anche il recupero contro il Sassuolo il prossimo 7 aprile. Al termine di una stagione che dovrebbe essere trionfale, la società meneghina dovrà confrontarsi con le difficoltà economiche della proprietà cinese. Suning per ora non ha trovato partner all’altezza della situazione e rimarrà a capo del pacchetto di maggioranza anche per l’anno prossimo. In attesa di sistemare le cose, però, saranno necessari alcuni sacrifici sul mercato, con buona pace di Marotta e Conte. Le prime indiscrezioni, rilasciate da ‘Fichajes.net’, in Spagna danno per certe le partenze di quattro pezzi pregiati della rosa nerazzurra. Nello specifico si tratta di Arturo Vidal, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Ivan Perisic. Due di questi non hanno dato un contributo particolarmente importante, sia per condizione fisica che per integrazione agli schemi del tecnico. L’ex centrocampista di Barcellona e Juventus è sempre stato lontano parente del guerriero ammirato a Torino e pesa sui conti con un ingaggio da top player. Perisic dal canto suo ha dovuto adattarsi ad un ruolo poco congeniale, non essendo un esterno a tutta fascia. Una sua partenza può portare una cifra attorno ai 15 milioni, con alcune squadre tedesche interessate a lui.

Calciomercato Inter, pronte quattro cessioni illustri: Skriniar e Bastoni verso la Premier

Il grosso del tesoretto dovrà essere racimolato con due pezzi più giovani e forti. Conte rischia di perdere infatti l’ossatura della sua difesa, cresciuta a dismisura in questa seconda parte di stagione. Skriniar e Bastoni sono finiti nel mirino di alcune big della Premier League e da soli possono fruttare oltre 130 milioni di euro. Lo slovacco, non perfetto nello schieramento a tre, era stato vicino al Tottenham già la scorsa estate e ora potrebbe trovare sistemazione in Inghilterra per circa 70 milioni. Oltre agli Spurs ci sono in corsa anche lo United e il Chelsea, mentre dalla Francia si è fatto sotto anche il Psg.

Andrea Bastoni è sul taccuino di Pep Guardiola e ha una valutazione di circa 50 milioni. L’Inter ha rispedito al mittente tutte le avances arrivate negli ultimi mesi, ma ora potrebbe capitolare. Il classe ’99 è migliorato a dismisura sotto le cure del mister leccese e ora è un punto di forza anche della Nazionale di Mancini. Una ricca plusvalenza che rischia di indebolire l’Inter in vista della prossima stagione. Una necessità che non fa virtù.