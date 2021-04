Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani stupisce il pubblico

Anticipazioni di Uomini e Donne, questo pomeriggio Gemma Galgani sorprenderà il pubblico del dating show di Canale 5

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che chiuderà una settimana scoppiettante. Come poteva concludersi se non con un finale sorprendente? Infatti, le novità riguardando Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

“Una ragazza mi deve interessare prima fisicamente…” Che ne pensate delle parole di Nicola? #UominieDonne pic.twitter.com/v3VS752Tq5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 1, 2021

Il Trono Over di oggi regalerà, infatti, particolari emozioni: sembrerebbe esserci un avvicinamento tra Nicola e Gemma. Dopo che lei ha dimostrato di essere stata ferita dalle parole dell’ex e dopo che Nicola ha ammesso di averla guardata sotto un’altra luce, lui stesso ha rifiutato di incontrare due ragazze: tutto era già nell’aria, nessuna sorpresa per gli amanti del dating show.

Anticipazioni Uomini e Donne, venerdì 2 Aprile

Soltanto ieri è arrivata la rivelazione di Nicola: “Sì, ti ho guardata”. I due oggi pomeriggio ammetteranno di essersi visti – seppur in amicizia – per chiarirsi, ma tutto lascia capire che la dama torinese non ha affatto dimenticato il misterioso Sirius, tant’è vero che affermerà di aver provato qualcosa. Chiaramente, Tina Cipollari si opporrà all’unione dei due: in puntata è molto contrariata da questo riavvicinamento. In particolare modo, si appiglierà al fatto che Nicola potrebbe essere suo nipote e che trova assurdo l’attaccamento di Gemma nei suoi confronti.

Gemma scoppierà nuovamente in lacrime per l’ennesimo rifiuto che tutti si aspettavano. Intanto, sembrerebbe che in studio potrebbe tornare Armando Incarnato, protagonista del Trono Over, che avrebbe cominciato a vedere Angela, l’ex di Luca.