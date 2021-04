Amici 20, colpaccio di Maria De Filippi: super ospite in finale

Amici 20, colpaccio di Maria De Filippi che pensa ad un’ospite speciale per la puntata della finale. In fan sono già in fibrillazione



Le prime due puntate del ‘Serale’ di Amici 20 hanno confermato che il talent di Canale 5 non conosce crisi e non teme nemmeno la pandemia. Una media vicina o superiore ai 6 milioni di telespettatori, uno share impressionante e gli allievi che anche quest’anno sono già amatissimi dal pubblico.

Ma la produzione pensa già alla fine in programma tra qualche settimana e Maria De Filippi sarebbe pronta a giocarsi il jolly. Secondo il settimanale ‘Vero’ infatti Queen Mary vorrebbe avere come ospite Laura Pausini, anche se per lei non sarebbe nemmeno la prima volta nel talent di Canale 5.

Fresca vincitrice del Golden Globe, candidata con la sua canzone ‘Io sì’ anche all’Oscar, la cantante romagnola sta vivendo un nuovo periodo bellissimo professionalmente parlando. Il suo nome è stato più volte accostato alla prossima edizione del Festival di Sanremo come conduttrice anche se lei e la Rai non hanno mai confermato. Intanto però con la sua presenza Amici 20 avrebbe un altro motivo per essere seguito fino all’ultimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 20, Deddy in lacrime: cos’è successo in diretta

Amici 20, tutto pronto per la terza puntata del ‘Serale’: un’eliminazione che fa male

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Quello che succederà nella finale di Amici 20 lo scopriremo presto ma intanto siamo vicinissimi alla terza puntata del ‘Serale’ in programma domani, 3 aprile, dalle 21,20.In realtà la puntata è stata registrata nelle scorse ore e come al solito sono anche trapelate alcune indiscrezioni compreso il nome del concorrente eliminato inizialmente.

Gli indizi portano a pensare che sia un ballerino (maschio o femmina, vi lasciamo il dubbio). Ma ci sarà anche una sfida fratricida tra Rosa e Deddy che nella vita di tutti i giorni sono fidanzati. Ospite della serata, Madame che è reduce da Sanremo 2021 e dal successo di ‘Voce’ premiata anche come miglior testo. E non mancherà la pausa comica affidata a Pio e Amedeo, ospiti fossi insieme al trio di giurati formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.