WhatsApp, addio per sempre: gli utenti non hanno scelta

Su WhatsApp diversi utenti stanno dicendo addio al proprio account. La decisione è a dir poco singolare, ma farlo non è così semplice: scopriamo perchè.

Per tantissimi motivi sono sempre di più gli utenti che stanno dicendo addio a WhatsApp. Infatti si avvicina la deadline riguardante i nuovi termini di servizio, con l’utenza obbligati ad accettarli entro il 15 maggio, altrimento l’app non sarà più funzionante. Questo sarebbe il principale motivo per cui diversi utenti stanno preferendo le applicazioni concorrenti rispetto a quella di Menlo Park.

Ma disinstallare l’applicazione non equivale ad eliminare il proprio account. Infatti anche togliendo WhatsApp dal telefono, il nostro numero di cellulare rimarrà comunque attivo. Quindi per disattivare completamente WhatsApp, bisognerà eliminare l’account. L’operazione è più semplice del previsto. Andiamo quindi a vedere come eliminare ufficialmente il vostro account dall’applicazione di messaggistica più famosa al mondo.

WhatsApp, utenti pronti all’addio definitivo: come eliminare l’account

Eliminare l’account di WhatsApp è più semplice del previsto. Infatti bisognerà dapprima andare su ‘Impostazioni’, che su iPhone si troveranno in basso a destra mentre su Android saranno i tre puntini in alto a destra. Poi successivamente dovremo cliccare sula voce ‘Account‘ e poi su ‘Elimina account‘. Una volta giunti qui, infatti, dovremo inserire il nostro numero di telefono, così diremo addio ufficialmente a WhatsApp. Inoltre si elimineranno dal telefono messaggi, cronologia, foto e video.

Inoltre come ricorda WhatsApp, per eliminare definitivamente tutti i dati ci potranno volere fino a 90 giorni. I dati però rimarranno nel backup dell’applicazione, in modo che potranno essere recuperati in caso di calamità, errore del software o altri possibili cause di perdita di dati. Infine, per quanto riguarda i gruppi, questi rimarranno intatti, quindi sarà necessario eliminarli prima di procedere alla cancellazione dell’account. Con questi semplici passaggi potrete eliminare definitivamente l’account.