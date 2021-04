Vecchie lire, alcune valgono migliaia di euro: controllate subito!

Il mondo del collezionismo non ha confini. Oggi vi parliamo delle vecchie lire: sapevate che alcune valgono migliaia di euro?

Ah, le vecchie lire. Per i più nostalgici, non si tratta di semplici monete ormai prive di valore, ma di un vero e proprio pezzo di storia che ricorda epoche passate. È così per le persone comuni, che spesso si ritrovano in casa vecchi cimeli per ricordo. Ed è così soprattutto per i collezionisti più accaniti, capaci di spendere migliaia di euro per ottenere le monete più rare che siano in circolazione.

Sapevate che ce ne sono alcune che valgono una vera e propria fortuna? Facendo un rapido giro sui principali marketplace, è possibile trovare alcune monete del valore che di migliaia e migliaia di euro. In particolare, sono quelle coniate in alcuni anni specifici ad essere le più richieste. Controllate quali avete in casa, potreste avere un tesoro!

Vecchie lire, ecco quelle che valgono di più

Che le vecchie lire siano ritenute uno degli oggetti da collezione più richiesti, è ormai risaputo. Ma quali sono quelle che valgono di più e per le quali i collezionisti sono disposti a fare follie? Bisogna innanzitutto guardare l’anno di conio. Per esempio, le 5 lire del 1946 rappresentato un ritorno alla vita per l’Italia dopo gli anni del Fascismo e della guerra. Rappresentati un grappolo d’uva e il volto di una donna, queste monete possono valere anche 1200 euro al pezzo se in buone condizioni.

Ce ne sono poi tante altre, legate ad un particolare ricordo. Tra le monete della ripresa, ci sono 1 10 e 2 lire del 1947, per le quali i più appassionati possono arrivare ad offrire oltre 1000 euro. Le 100 lire del ’55, le 5 e le 20 lire del ’56, le 50 lire del ’58 e le 200 lire del ’77: sono tra quelle che valgono più di tutte!