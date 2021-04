Uomini e Donne, arriva lo stop inatteso: fan delusi

Arriva un clamoroso stop per Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi sarà sospeso momentaneamente, andiamo a scoprire il perchè.

Uomini e Donne dice stop, suscitando lo stupore e la delusione dei suoi fan. Ma i sostenitori del programma potranno stare tranquilli, visto che la sospensione durerà solamente per il 5 aprile, vale a dire il lunedì di Pasquetta. La conduttrice di punta della Mediaset, Maria De Filippi si prende quindi una meritata pausa insieme ai suoi tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici, dame e cavalieri. La rete del Biscione, così ha deciso di modificare il palinsesto.

In una giornata in cui ci saranno pochi spettatori incollati alla televisione, andrà quindi in onda ‘Innamorarsi a Valentine‘. La commedia a stampo romantico, infatti è programmata per le ore 14:45, sostituendo quindi il famoso dating show di casa Mediaset. I telespettatori di Canale 5, quindi, per seguire nuovamente le vicende di Gemma Galgani e deu suoi corteggiatori, dovranno aspettare il giorno successivo, ossia il martedì 5 aprile.

Uomini e Donne, lo stop non danneggia Maria De Filippi: le sue trasmissioni vanno a gonfie vele

Ma la pausa di Uomini e Donne è più che meritata per Maria De Filippi. Infatti anche quest anno, la conduttrice sta dimostrando di essere il volto principale della Mediaset, con le sue trasmissioni che continuano a riscuotere un grandissimo successo. Infatti se al pomeriggio c’è il successo che oramai dura da 25 anni del dating show, la sera troviamo il talent “Amici“, ma soprattutto al sabato sera abbiamo “C’è Posta Per Te” trasmissione che tiene incollato allo schermo milioni di italiani.

Giugno però sarà un mese decisivo sia per Maria De Filippi, che per la Mediaset. Infatti il contratto di Maria scadrà a fine mese e la rete del Biscione rischia una grandissima perdita. Infatti la conduttrice ha aperto al miglior offerente e sarebbe pronta a cambiare aria. Inoltre in un colpo solo, Mediaset potrebbe perdere anche Paolo Bonolis, altro volto storico delle reti del Biscione. Vedremo quindi se Mediaset farà di tutto per trattenere i due conduttori di punta o se deciderà di rinnovare le tre reti televisive.