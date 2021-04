Tommaso Zorzi, dura lite in diretta: interruzione forzata

Dura lite in diretta, al Maurizio Costanzo Show, tra Tommaso Zorzi e Platinette: tra i due sono volate parole forti. Ecco com’è andata a finire

Tommaso Zorzi e Mauro Coluzzi, in arte Platinette, sono due mesi che si lanciano frecciate a distanza. Ieri, finalmente, hanno potuto dar vita ad un duro confronto in occasione della partecipazione al Maurizio Costanzo Show, in onda sul Canale 5.

Platinette ha voluto prontamente mettere le cose in chiaro: “Al contrario di ciò che pensa Tommaso, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare nessuno. Ciascuno di noi è fatto diversamente. Dato che mi hai promesso – rivolgendosi direttamente a Zorzi – due sberle dalla Casa del GF, vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”.

A quel punto, Zorzi ha prontamente ribattuto: “Il discorso è molto semplice: se tu mi esci con certe interviste sulla legge Zan, quella per i diritti…”. “Non si trattava della legge Zan”, ha risposto Platinette. “Se si cita, lo si deve far bene, se posso insegnarti qualcosa”, ha continuato in maniera veemente.

Tommaso Zorzi e Platinette, duro scontro: Maurizio Costanzo costretto ad interromperli

La furia di Platinette si è accesa quando Zorzi ha detto: “Tu parlavi degli omosessuali che si lamentano delle aggressioni omofobe e lo hai chiamato un vittimismo LGBT”.

“Non è vero, vai a rileggere l’intervista. Mi lamentavo perché detesto – ha ribattuto Coluzzi – che le coppie gay di uomini affittino l’utero perché non è un forno per fare i figli a loro immagine e somiglianza”.

“Questo è un tuo pensiero”, ci ha tenuto a sottolineare Zorzi che poi ha concluso: “Perdonami, ma nella posizione privilegiata in cui sei potevi esprimerti in maniera diversa, più clemente per la comunità LGBT”.

Alla fine è dovuto intervenire Maurizio Costanzo per dare un taglio alla questione, andando avanti con altri argomenti.