C’è ansia in casa Roma. Dopo le positività dei 4 membri dello staff della nazionale italiana e di Leonardo Bonucci, 5 giocatori giallorossi sono in isolamento.

Il momento magico della nazionale italiana è stato oscurato in parte dal focolaio scoppiato tra gli azzurri: quattro membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. A diffondere la notizia è stata la stessa FIGC attraverso il proprio sito ufficiale, precisando che tutti i soggetti interessati sono stati isolati rispetto all’intera squadra.

Nella giornata di lunedì 29 marzo i tamponi effettuati a Sofia dopo la gara con la Bulgaria avevano dato tutti esito negativo, ma a destare qualche piccolo sospetto era la condizione di un membro dello staff che aveva lamentato una faringodinia.

Successivamente sono state sottoposte a tampone a Vilnius gli altri membri dello staff tecnico azzurro e altri tre collaboratori hanno così scoperto di essere stati contagiati. Dopo di loro, poco fa, la società bianconera ha annunciato la positività di Leonardo Bonucci mentre 5 giocatori della Roma sono in isolamento.

Tegola Roma, emergenza totale per Fonseca: 5 giocatori in isolamento

Dopo le positività dei 4 membri dello staff e di Leonardo Bonucci, la Roma in via precauzionale ha messo in isolamento Lorenzo Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy. Tutti e 4 hanno fatto ritorno nella capitale dagli impegni con la nazionale e una volta a Trigoria sono stati sottoposti a tampone.

Oltre ai quattro azzurri, anche Edin Dzeko è in isolamento, dato che nel ritiro della sua nazionale è stato proprio il tecnico Petev a risultare positivo al Covid. Seguiranno aggiornamenti.