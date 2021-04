Valeria Marini non sarà sola nell’avventura spagnola a Supervivientes (la versione iberica de L’Isola dei Famosi). Ad affiancarla un’ex velino.

Valeria Marini sarà la dodicesima concorrente di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La show girl va ad aggiungersi alla lista di star iberiche tra le quali spiccano le figure del ballerino Antonio Canales, la cantante Sylvia Pantoja e la ballerina Lara Sajen. Ma Valeria nazionale non sarà l’unica vip a rappresentare il nostro Paese.

Gli autori di Supervivientes hanno annunciato anche la presenza di Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, che nel nostro paese ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. In Spagna è diventato una vera e propria celebrità grazie alle partecipazioni a programmi come Gran Hermano Vip e El Tiempo Del Descuento.

Supervivientes, altro vip italiano oltre a Valeria Marini: di chi si tratta

A distanza di un anno Gianmarco Onestini parteciperà al suo terzo reality show in terra iberica affiancando Valeria Marini. Loro due però non sarebbero dovuti essere gli unici italiani presenti nel cast, dato che gli autori avevano a lungo corteggiato anche Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia e reduce dalla partecipazione al GF Vip.

“Ho rifiutato di partecipazione a Superviventes, L’Isola dei Famosi in versione spagnola – ha confessato Pierpaolo Petrelli a SuperGuidaTv –. Non mi sembrava il caso di lasciare mio figlio ancora per tanto tempo da solo. Ammetto però che l’Isola dei Famosi è un’esperienza che mi solletica”.