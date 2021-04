Il noto chef televisivo, conosciuto in modo particolare per le apparizioni al programma condotto da Antonella Clerici, ha subito un grave lutto in famiglia.

Simone Rugiati noto chef de La Prova del Cuoco e presentatore dei programmi Food Advisor e Cuochi e fiamme ha subito un grave lutto in famiglia: all’età di 70 anni si è spento suo padre. Curzio era un insegnante di educazione fisica in pensione e cittadino attivo in ambito sportivo locale, nonché figura assai conosciuta a Santa Croce sull’Arno (Pisa). Simone ha espresso il suo immenso dolore condividendo un’immagine nera che ha lasciato senza fiato e con il volto rigato da qualche lacrima i suoi fan.

Simone Rugiati, lutto in famiglia per il celebre chef de La Prova del Cuoco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Rugiati (@simonerugiati)

Il defunto padre del noto chef, oltre ad aver insegnato educazione fisica, è stato allenatore e titolare di una palestra a Santa Croce sull’Arno. Lo sport era la sua ragione di vita e in sua memoria, la sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, gli ha dedicato al un commosso post social.

“Il leggendario Prof di ginnastica, un marito e un padre orgoglioso. Un burbero dal cuore d’oro, dotato di una simpatia spontanea e di grande disponibilità verso i giovani”, ha affermato la Deidda.