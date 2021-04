Samantha De Grenet esce allo scoperto: l’annuncio fa sognare i suoi fan

Samantha De Grenet sogna il palco di “Ballando con le stelle” e lancia l’appello a Milly Carlucci: l’annuncio fa sognare i fans

A distanza di un mese dalla finale del “Grande Fratello Vip 2021” gli ex gieffini non hanno fatto spegnere i riflettori sulle loro storie. Questa volta è il caso di Samantha De Grenet la quale ha dichiarato che vorrebbe fortemente partecipare al programma televisivo “Ballando con le stelle” arrivato sul piccolo schermo nel 2005.

La De Grenet, ex concorrente della quinta edizione del GF Vip, in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv ha dunque lanciato il suo appello alla conduttrice Milly Carlucci, affinché questa possa prendere in considerazione la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. Ma la showgirl ha fatto però presente che nel cast non vi sia dato accesso a chi è reduce da un reality.

La De Grenet nel corso della stessa intervista ha fatto qualche passo indietro nel tempo tornando a parlare degli scontri avuti con Antonella Elia, opinionista del GF Vip 5, quando ancora era nella casa più spiata d’Italia. La conduttrice televisiva ha ricordato soprattutto quando in un faccia a faccia l’attrice torinese l’ha attaccata sul suo aspetto fisico dicendole che la vedeva ingrassata. La De Grenet sarebbe particolarmente rimasta delusa da questa affermazione in quanto il suo aumento di peso sia collegato ad un periodo difficile della sua vita.

Samantha De Grenet ha inoltre detto che dietro ad un aspetto fisico ci può essere una storia che non si conosce e che per questo motivo le parole andrebbero calibrate prima di essere dette. Ma d’altronde è risaputo che quanto tra donne si discute, spesso si finisce per colpire sull’aspetto esteriore.

Samantha De Grenet ringrazia Barbara D’Urso: “Mi ha preso a cuore”

Samantha De Grenet nell’intervista rilasciata a Super Guida Tv ha parlato del difficile periodo che si sta vivendo anche nel mondo dello spettacolo e che dunque starebbe colpendo non solo lei ma tutta la categoria appartenente al mondo della Tv.

Ma la showgirl oltre a lanciare il suo appello a Milly Carlucci in quanto sia un suo sogno poter partecipare a “Ballando con le stelle”, ha voluto parlare anche di Barbara D’Urso. Difatti, la seguitissima conduttrice starebbe dando ampio spazio alla De Grenet nei suoi programmi televisivi: “Devo ringraziarla che mi ha preso a cuore”.

Ma l’ex gieffina resta comunque ferma sul suo sogno: “Sarebbe il mio programma ideale. Oltre ad imparare a ballare avrei l’opportunità di lavorare con Milly Carlucci che è una signora della televisione”. Nonostante la De Grenet abbia detto che vi siano le porte sbarrate per chi e reduce da un reality, la speranza è sempre l’ultima a morire.