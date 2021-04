Regina Elisabetta, colpo di scena: è la prima volta nel 2021

Regina Elisabetta, arriva una buona notizia: è la prima volta nel 2021. A quasi 95 anni non sembrano scalfirla le polemiche della Royal Family e le preoccupazioni per il principe Filippo

Non è stato un periodo particolarmente facile per la Regina Elisabetta. Prima il ricovero del consorte, il principe Filippo, per un’infezione e una serie di problemi cardiaci, poi l’intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey. Una serie di polemiche innescate dal nipote e della moglie che hanno scosso Buckingham Palace, arrivando addirittura a gettare ombre di razzismo sulla famiglia reale. La monarca più longeva del mondo (compirà 95 anni il prossimo 21 aprile) non sembra essere stata scalfita da tutto questo e anzi ha trovato il modo per mostrarsi in ottima forma. L’occasione è stata la celebrazione del centenario della Royal Australian Air Force, primo evento pubblico a cui ha presenziato in questo 2021. Dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino AstraZeneca, Elisabetta si è presentata sorridente e propositiva, interloquendo con i vari ospiti a lungo. Non usciva dal proprio isolamento addirittura da novembre.

Come riportato da Vanity Fair, le sue dichiarazioni sono state molto distensive e hanno messo a proprio agio gli ospiti arrivati a Englefield Green, nella contea del Surrey.

“Avete trovato una splendida giornata, questo di solito è un posto ventoso. Sono davvero felice di essere qui”, ha detto sorridendo la regina, ricevendo in regalo anche una bella giacca della RAAF.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, inaspettata rivelazione: scoppia una nuova bufera

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, la sua è un’ossessione: l’ha tenuta nascosta a tutti

Regina Elisabetta, arriva una buona notizia: prima uscita pubblica del 2021

A quanto pare sembra essere tornata la serenità a Buckingham Palace, anche grazie al miglioramento delle condizioni del principe Filippo, uscito ormai da settimane dall’ospedale. Entrambi i coniugi reali sono stati vaccinati e vista la veneranda età (quasi 100 anni lui e 95 tra 20 giorni lei) sono stati anche tra i primi della lista. Hanno vissuto in totale isolamento per oltre un anno, alternandosi tra il castello di Windsor, la tenuta nel Norfolk e la residenza di Balmoral. Proprio a Buckingham Palace vorrebbe ritornare a breve Elisabetta, riprendendo una normalità abbandonata ormai da troppo tempo. La campagna di vaccinazione nel Regno Unito procede a gonfie vele e lo stesso Boris Johnson ha stabilito una serie di riaperture nelle prossime settimane.

Il prossimo grande appuntamento di sua maestà potrebbe essere un incontro con il nipote Harry, per approfondire i motivi della Megxit e dell’improvvida intervista rilasciata con Meghan da Oprah. Fino ad ora la prima cittadina inglese non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ufficiali in materia.