Pechino Express, indiscrezione terribile: doccia gelata per i fan 

Pechino Express, clamoroso colpo di scena per il noto reality. Arriva una soffiata che spiazza tutti i fan

Colpo di scena per Pechino Express: la nuova stagione va dritto verso l’annullamento. Attesa su Sky per tutti gli abbonati, l’adventure game dovrebbe fermarsi per questo 2021 a causa del Covid-19. Nonostante i messaggi di speranza dell’emittente tv nei mesi scorsi, alla fine la produzione starebbe alzando bandiera bianca per quanto riguarda il seguitissimo appuntamento in giro per il mondo.

Leggi anche —-> Luca Ward, la malattia della figlia si è aggravata: annuncio drammatico

Pechino Express, salta la stagione del 2021?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

A rivelarlo è Tvblog, la quale evidenzia che sono comunque al vaglio una serie di soluzioni alternative per provare a salvare l’edizione in extremis. Tuttavia lo scenario sembrerebbe irrealizzabile per un motivo preciso: viaggiare di posto in posto, in piena pandemia, non è assolutamente il caso soprattutto per la salute dei diretti interessati e di tutto il team che lavora.

Potrebbe interessarti anche —-> Rudy Zerbi, caos sotto casa: “La situazione si fa preoccupante” – VIDEO

Un piano B è quello di spostare il tutto in autunno, quando lo scenario epidemiologico del mondo potrebbe essere migliore grazie anche alla campagna di vaccinazione che procede spedita in tutto il mondo. Tuttavia, se dovesse essere confermata tale possibilità, il programma andrebbe in onda nella primavera del 2022.

Quindi in ogni caso bisogna quasi rassegnarsi in via definitiva per quest’anno: per il nuovo Pechino Express, salvo miracoli, bisognerà attendere l’intero anno solare, passando così due anni dall’ultima edizione. Al timone, quel che è certo, è che ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca.