Nazionale, quattro membri dello staff positivi al Covid: le condizioni

Nazionale, quattro membri dello staff positivi al Covid: un tecnico è già stato isolato e ha fatto rientro in Italia

La Nazionale di Roberto Mancini ha fatto il pieno di vittorie in questa settimana dedicata alle Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Dopo il successo in casa contro l’Irlanda del Nord, a Parma, sono arrivati gli acuti anche nella doppia trasferta di Sofia e Vilnius. Bulgaria e Lituania hanno regalato il punteggio pieno agli azzurri che ora guidano il proprio raggruppamento. Non sempre brillantissima, la Nazionale ha mostrato un’ottima solidità difensiva e un ottimo spirito di squadra.

I tanti viaggi, però, come ormai chiaro, sono un rischio per dei possibili contagi da Covid-19. Proprio questo è avvenuto con quattro membri dello staff tecnico, prontamente isolati dal gruppo. Il primo era già rientrato in Italia direttamente da Sofia. Aveva accusato una faringodinia di lieve entità che ha richiesto il tampone molecolare una volta tornato a casa dalla Bulgaria. Gli altri membri, invece, hanno scoperto il loro contagio a Vilnius. A comunicarlo è stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio al termine dell’impegno di ieri sera.

Nazionale, quattro membri dello staff positivi al Covid: prontamente isolati dal gruppo

La FIGC ha comunicato attraverso una nota, nella mattinata di martedì 30 marzo, a Sofia, uno dei membri dello staff ha lamentato una lieve sintomatologia (faringodinia). E’ stato immediatamente isolato a scopo cautelativo e ha fatto ritorno in Italia. Al suo rientro il soggetto è stato sottoposto in data odierna a test molecolare, il cui risultato è stato riferito positivo nel primo pomeriggio. Proprio per questo anche gli altri membri dello staff hanno eseguito il tampone e tre di essi sono risultati positivi nei minuti successivi alla conclusione della gara Lituania-Italia. Naturalmente, tutti i soggetti infettati sono stati esclusi dalla delegazione.