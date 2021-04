Myss Keta non è più un mistero: svelato il suo vero volto

Myss Keta non è più un mistero: un noto settimanale ha svelato il vero volto della rapper milanese mascherata. Ma sarà così?

Dal 2013 a oggi è stata considerata, a modo suo, la Banksy italiana anche se il suo modo di fare espressività era diverso da quello dell’artista britannico. Oggi però forse sappiamo qualcosa di più sulla vita di Myss Keta e non è un particolare di poco conto.

Lo scoop arriva dal settimanale ‘Vero’ che svela in anteprima il volto della rapper milanese, fotografata per la prima volta senza mascherina e occhiali da sole. Cola della sua partecipazione alla seconda stagione di ‘Celebrity Hunted’, il real life thriller di Amazon che sarà trasmesso prossimamente. Tra i Vip da cacciare e scovare c’è anche lei, ma probabilmente questa volta è stata scoperta davvero.

Myss è stata paparazzata durante una pausa del programma, mentre abbassa la mascherina (non la sua ma quella dovuta alla pandemia) e si disseta. Un bel sorriso, non in favore di camere perché non sapeva di essere ripresa, e il gioco è fatto. Non ci sono conferme, però molti elementi coincidono e il mistero non è più tale.

L’ultimo particolare da svelare sull’artista, che in realtà rappresenta un collettivo di teste pensanti milanesi molto più ampio, è quello legato al suo nome. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip durante una delle sue chiacchierate, il milanesissimo Tommaso Zorzi aveva svelato che si chiamava Monica. E in effetti ‘Chiamatemi Monica’ è anche uno dei suoi brani più celebri.

Myss Keta a ‘Celebrity Hunted Italia’: chi sono i sette Vip da cacciare?

Myss Keta sarà uno dei sette personaggi Vip da cacciare nella seconda edizione di ‘Celebrity Hunted Italia’ su Amazon Prime. Parteciperà in coppia con Elodie mentre un’altra coppia è quella formata da Achille Lauro e dal suol produttore Boss Doms. Ma ci saranno pure Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi.

La formula è la stessa della prima edizione che era stata vinta da Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra, seguiti dalla coppia formata da Fedez e Luis Sal. Per due settimane i vip dovranno nascondersi, girando l’Italia con ogni mezzo possibile, ma avendo pochi soldi a disposizione.

Vincerà il programma chi riuscirà ad arrivare al punto di estrazione, assolutamente sconosciuto, al termine dei 14 giorni. E secondo Dagospia, i nomi più importanti in gara avrebbero incassato un cachet tra i 300 e i 400 mila euro.