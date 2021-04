Meteo, verso un weekend ricco di temporali: calano anche le temperature

Andrà a guastarsi il meteo in questo fine settimana, con i temporali che torneranno a colpire la penisola. Nelle prossime ore caleranno anche le temperature.

Il caldo anomalo delle ultime ore non è destinato a durare tanto. Infatti durante il fine settimana di Pasqua il meteo si capovolgerà ed i temporali torneranno a colpire le regioni italiane. Ma non solo, infatti, in contemporanea con le piogge e le precipitazioni avremo anche un crollo delle temperature, che torneranno su valori invernali. Quindi al caldo fuori stagione dell’anticiclone africano, avremo un weekend ricco di piogge e precipitazioni.

Le prime avvisaglie arriveranno durante il prossimo sabato, quando avremo un primo aumento di nubi e primi rovesci al NordEst del paese, pronte a diffondersi prima al Centro e poi sulle regioni meridionali. Nel frattempo, però, le correnti molto fredde inizieranno a dilagare sull’Italia, andando quindi a condizionare anche le temperature massime. Andiamo ora a vedere cosa succederà durante questo giovedì 1 aprile.

Meteo, temporali ma solo al fine settimana: cosa succederà in questo giovedì

Se al fine settimana avremo nuovamente piogge, come le passate settimane, durante questo giovedì avremo ancora sole e bel tempo su tutta la penisola. Infatti l’Italia si prepara a queste ultime giornate di bel tempo, prima di un netto peggioramento su tutto il paese. Le correnti che caratterizzeranno questa giornata saranno più fresche umide ed instabili in discesa dal Nord Europa. Andiamo quindi a vedere come sarà la giornata odierna sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia l’alta pressione africana continuerà a diffondersi su tutto il settore e porterà rinnovate condizioni di bel tempo. Durante questo giovedì avremo quindi bel tempo su tutto il settore, ma ovviamente non mancheranno velature e lievi comparti nuvolosi sulle regioni settentrionali. Le temperature rimarranno molto miti e stabili, con massime che andranno dai 22 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cielo sereno in prevalenza o poco nuvoloso. Anche qui avremo una situazione di stallo, con innocue velature o stratificazioni di passaggio in giornata. Non mancherà qualche velatura sul settore tirrenico, ma senza provocare ulteriori disturbi. Le temperature saranno nuovamente in aumento, con valori massimi dai 22 ai 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia il meteo sarà condizionato da cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Attenzione, però, perchè sulle regioni tirreniche avremo le prime nubi sempre sulle regioni tirreniche, mentre invece sulle regioni ioniche avremo lievi velature. Le temperature, invece non subiranno variazioni, con massime che andranno dai 19 ai 24 gradi.