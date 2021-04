Mediaset, noto programma chiude i battenti: le ultime

Un noto programma Mediaset chiude i battenti in prime time, l’annuncio della conduttrice che si dice soddisfatta dell’esperienza complicata

Niente più prime time con Barbara Palombelli e Stasera Italia Speciale, da mercoledì 7 aprile sarà Giuseppe Brindisi a sostituire la giornalista in un programma d’approfondimento del TG di Rete 4. Ormai c’è l’ufficialità e la Palombelli ha anche commentato la sua esperienza.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Isola dei Famosi, decisione importante: fan ansiosi



“È stata una sfida complicata, ma bella e che mi ha regalato soprattutto grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”. Probabilmente la decisione è stata assunta dopo aver riscontrato deludenti risultati in merito di telespettatori e share: mediamente al di sotto del 4%, spesso anche inferiore al 3%. Ieri, ad esempio, la trasmissione ha raccolto 599.000 spettatori e 2,6% di share.

Mediaset, Barbara Palombelli non dice addio: la programmazione

Nonostante il flop e la conseguente eliminazione del programma, Barbara Palombelli non abbandonerà Rete 4 ed il suo programma. Infatti, la produzione Mediaset ha lasciato invariato l’appuntamento in access e quindi alle 20:30. Giunto ormai alla sua quarta edizione, la Palombelli è una garanzia per il talk show che, tuttavia, durante la sua edizione estiva cambierà conduttrice come ogni anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Denise Pipitone, super risposta dell’Italia: non accadeva da tempo

Intanto, la conduttrice e giornalista ha già affermato che, il giorno di Pasqua, si vaccinerà con AstraZeneca. La scelta e l’annuncio hanno creato non poche preoccupazioni e polemiche tra gli appassionati del suo programma e della Palombelli stessa. A destare particolare perplessità è il voler vaccinarsi con AstraZeneca che è quello che, finora, ha causato maggiori problemi ai vaccinati, oltre ad aver causato un rallentamento e stop del piano vaccinale.