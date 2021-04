Liguria, Toti: “Prolungata la zona rossa nel savonese e nell’Imperia”

Giovanni Toti anticipa e prolunga la zona rossa nel Ponente ligure, nelle provincie di Savona e di Imperia: la decisione dopo gli ultimi dati sui contagi

La diffusione dei contagi da Covid-19 continua a perseverare su alcune regioni italiane. A finire nella red list questa volta, alcune province della Regione Liguria. E’ stato proprio il presidente ligure, Giovanni Toti, ad annunciare la sua decisione a causa dell’aumento dei contagi.

L’ordinanza che sarà firmata entro stasera dal presidente Toti prevede a partire da domani, 1 aprile, la zona rossa nel Ponente ligure, nelle provincie di Savona e di Imperia. Tale ordinanza avrà valore fino al prossimo 11 aprile.

Si tratta di una decisione presa alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull’andamento della pandemia: “Anticipiamo di un giorno le restrizioni volute dal Governo in tutto il Paese per la Pasqua e le prolunghiamo per una settimana nel savonese e nell’imperiese, per evitare ripercussioni nei prossimi giorni”, ha dichiarato Giovanni Toti.

Continua a salire la curva dei contagi in Italia

Continua a salire, anche se di poco, la curva dei contagi in Italia. Oggi, giovedì 1 aprile, si registrano 23.649 contagiati e 501 decessi. I nuovi guariti sono 20.712 in tutto il Paese.

Domani ci sarà la consultazione della cabina di regia, capitanata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Questo ultimo farà il punto della situazione sull’Indice Rt nelle varie regioni per stabilirne il colore (se rosso o arancione) dopo le feste di Pasqua.