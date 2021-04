Lee Collins, morto a 32 anni il capitano dello Yeovil Town

Lutto nel mondo del calcio, si è spento a 32 anni Lee Collins, capitano dello Yeovil Town squadra di quinto livello del campionato inglese

Una nota ufficiale dello Yeovil Town afferma: “La società piange la perdita del capitano del club Lee Collins. Lee purtroppo è morto ieri e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento”.

La squadra sarebbe dovuta scendere in campo sabato 10 aprile contro l’Altrincham, ma il club ha voluto rimandare il match: “La nostra partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata”. Lo scontro diretto di bassa classifica, dunque, è stato posticipato a data da destinarsi.

Yeovil Town in lutto per la perdita del capitano Lee Collins

Rest in peace, Lee Collins. 1988-2021 #YTFC — Yeovil Town FC (@YTFC) April 1, 2021

32 anni, nato nelle giovanili del Watford, convocato nella Nazionale inglese U21 e tanti anni di calcio nelle gambe per Lee Collins che si è spento ieri, 31 marzo 2021. La notizia ha sconvolto l’intero mondo del calcio, e quello inglese in particolare, per la scomparsa del giovane difensore centrale, amante del suo lavoro. Non è chiaro il motivo della morte di Lee Collins, né la società ha dato ulteriori chiarimenti.