iPhone 13 cambia ancora: spunta un’interessante novità

Una nuova interessante indiscrezione circa i nuovi iPhone 13 è spuntata in rete. Ecco tutti i dettagli a riguardo

Apple è al lavoro per dare vita ai nuovi iPhone 13. Smartphone top di gamma chiamati a rispondere agli “attacchi” di Xiaomi e Samsung con il Mi 11 e il Galaxy S21, dovranno essere all’altezza delle aspettative. In questo, il colosso di Cupertino non ha mai deluso, integrato ad ogni nuova generazione feature e specifiche hardware utili e funzionali.

Nonostante manchi ancora qualche mese alla presentazione ufficiale e al successivo lancio del nuovo melafonino, stanno continuando a trapelare nuovi rumors ed indiscrezione esclusive su alcune caratteristiche che comporranno i nuovi iPhone. Ne ha parlato Ming-Chi Kuo, noto analista ed esperto del settore.

iPhone 13, comparto fotografico rivisto per il Pro Max

La novità preannunciata riguarda essenzialmente il comparto fotografico dei nuovi iPhone 13, vero fiore all’occhiello degli smartphone Apple in generale. Stando a quanto riferisce l’analista Ming-Chi Kuo, le modifiche riguarderanno principalmente la versione Pro Max del nuovo melafonino. Si parla di un obiettivo grandangolare con apertura f/1.5, migliorato rispetto all’f/1.6 dell’attuale iPhone 12. Inoltre, il fornitore delle lenti dovrebbe cambiare ed essere Sunny Optical, che partirà con la produzione già a maggio.

Niente da fare invece per iPhone 13 Mini, base e Pro. Per queste 3 varianti dello smartphone, pare che Apple abbia deciso di confermare le stesse specifiche viste con il 12. Si tratta ovviamente di anticipazioni, e solamente il colosso di Cupertino potrà confermarle in maniera ufficiale o smentire del tutto. Altri analisti hanno invece dichiarato che le modifiche riguarderanno anche altri modelli. Staremo a vedere!