Giulia Salemi-Fariba Tehrani, rivelato il segreto: fan sbalorditi

Un particolare sul volto di Fariba Therani all’ “Isola dei Famosi” ha scaturito la curiosità di tanti: Giulia Salemi svela il segreto

A distanza di settimane dall’inizio della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021” è stato finalmente svelato il segreto di una naufraga arrivata in Honduras. Parliamo di Fariba Tehrani attualmente in gioco sull’Isola segreta “Parasite Island” assieme ad Ubaldo Lanzo.

Come è ben noto i due naufraghi, la cui presenza è sconosciuti dal resto degli isolani, dovranno fare di tutto per diventare concorrenti del reality a tutti gli effetti. Ma un dettaglio della bellissima Fariba, madre dell’ex gieffina Giulia Salemi, ha scaturito la curiosità di tanti.

La 58enne, originaria di Theran in Iran, è nota al pubblico italiano oltre che per essere la madre dell’ex modella, anche per la sua partecipazione a Pechino Express 2015 dove si è fatta conoscere ed apprezzare con la sua semplicità ed il suo entusiasmo.

VEDI QUESTO ARTICOLO>>> Samantha De Grenet esce allo scoperto: l’annuncio fa sognare i suoi fan

Fariba Tehrani e il segreto svelato dalla figlia, Giulia Salemi

L’ “Isola dei Famosi 2021” è tornata sul piccolo schermo già da diverse settimane, ma sin dai primi giorni un dettaglio sul volto di Fariba Tehrani ha attirato l’attenzione e scaturito la curiosità del pubblico italiano. La donna appare sempre truccata davanti alle telecamere tanto da spingere la stessa conduttrice Ilary Blasi a chiederle spiegazioni in quanto la produzione del programma non dia la possibilità di portare trucchi sull’Isola.

Fariba però è stata sempre molto evasiva a tal riguardo, facendo credere di utilizzare il carbone come se fosse un Eyeliner. Ma se la donna ha sorvolato sull’argomento, Giulia Salemi ha invece deciso di svelare il segreto al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Tapiro d’Oro a Giancarlo Magalli, il motivo spaventa i suoi fan

L’influencer ha quindi raccontato che Fariba ha tatuato anni fa in Iran un Elyner ed utilizza una crema solare come una sorta di contouring sotto gli occhi. Difatti c’è da ricordare che la 58enne a Piacenza gestisce un centro estetico e dunque non mancano a lei determinati trucchetti per apparire ancora più bella di quanto già non lo sia.