Denise Pipitone, super risposta dell’Italia: non accadeva da tempo

Una super risposta da parte dell’Italia arriva in merito al caso del possibile ritrovamento di Denise Pipitone: cosa è successo

Non accadeva da tempo che Rai 3, in prima serata, si piazzasse al secondo posto per share. Il merito va al programma Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli, che si sta occupando del caso Denise Pipitone, molto caldo in questi giorni. Sono stati 3.52 gli spettatori attaccati alla tv per guardarlo (15,16% di share). Avanti al programma di inchiesta solamente la gara Lituania-Italia, trasmessa da Rai 1, grazie ai 5,97 milioni di telespettatori per il 21,72%. Al terzo posto la fiction di Canale 5, Svegliati amore mio, con il 14.74% di share (3.58 milioni di telespettatori).

Denise Pipitone, chiesto il test del Dna su Olesya Rostova

In questi giorni il caso della sparizione di Denise Pipitone è tornato in auge dopo la richiesta di una ragazza dalla Russia, Olesya Rostova, di voler ritrovare sua madre. “Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto perché in passato le segnalazioni sono state tante e non ci hanno portato a niente di fatto” ha spiegato Piera Maggio, madre di Denise.

Intanto, la ragazza si è sottoposta al testa del dna e nelle prossime ore (probabilmente questo pomeriggio stesso) potrebbero essere resi noti i risultati. In casa Pipitone-Maggio, come in tutta Italia, sono momenti di trepidante attesa, avvolta da un cumulo di speranza.