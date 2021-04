Catania, maxi rissa con appuntamento sui social: 13 denunciati

Operazione dei Carabinieri di Catania che denunciano ben 13 persone dopo una maxi rissa. I facinorosi, infatti, si organizzavano sui social per gli scontri.

Botte da orbi a Catania, dopo una maxi rissa organizzata sui social. Infatti i partecipanti erano addirittura armati e con loro portavano mazze, anche da baseball, e catene. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, infatti, lo scontro sarebbe avvenuto lo scorso 29 marzo ad Aci Catena, nella provincia catanese. Inoltre la lite sarebbe scoppiata tra due ragazzini giovanissimi, uno di 16 anni e l’altro di 20 anni.

Lo scontro sarebbe nato dopo l’intrusione del 16enne in una chat di HouseParty, che avrebbe stizzito il ragazzo di 20 anni. Inoltre stando a quanto riportato dalle forze dell’ordine, i due avrebbero continuato a discutere sulla chat di Instagram. Ed è proprio sul social network del gruppo Facebook che i due avrebbero organizzato la maxi rissa. Andiamo quindi a vedere l’operazione dei carabinieri per fermare la violenza social.

Catania, i carabinieri rintracciano i responsabili della maxi rissa: l’operazione

La rissa a Catania sarebbe stata organizzata proprio su Instagram, con i due che si sono dati appuntamento in piazza Europa presentandosi ‘accompagnati’ da amici e parenti. L’età dei partecipanti allo scontro oscillava dai 13 ai 56 anni. Inoltre i partecipanti avevano con loro mazze da baseball ed altri armi bianche, pronti per picchiarsi selvaggiamente e lanciandosi anche qualche transenna. Ad oggi ben tredici persone sono state identificate e denunciate dalle forze dell’ordine, con l’accusa di rissa aggravata e danneggiamento.

Inoltre nello scontro una persona è rimasta gravemente ferita, riportando un trauma cranico. Al momento la persona ferita sarebbe ricoverata nell’ospedale Cannizzaro di Catania. A correre in aiuto dei carabinieri ci hanno pensato le telecamere della videosorveglianza presenti in zona. Inoltre non sono mancate le minacce di morte nei confronti del ventenne. Giunti sul posto, i carabinieri hanno anche sequestrato due mazze da baseball, uno sfollagente e una catena usate come armi durante lo scontro.