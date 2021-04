Anticipazioni Uomini e Donne, rabbia di Tina e Gianni: è bufera

Anticipazioni Uomini e Donne | Gianni Sperti e Tina Cipollari s’infurieranno, tirando pesanti accuse ad una persona in particolare

Uomini e Donne, come di consueto, andrà in onda anche oggi nella fascia pre-pomeridiana, subito dopo la soap Una Vita. A quanto pare, a dare spettacolo saranno gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che s’infurieranno con Gemma Galgani facendole capire che dovrebbe solamente vergognarsi. Quest’ultima, infatti, si siederà al centro dello studio per un nuovo corteggiatore che continuerà a confermare. L’idea dei due è che la dama voglia solamente prenderlo in giro e giocarci un po’. Dopo la sfuriata degli opinionisti, però, Gemma potrebbe convincersi a troncare la conoscenza con Domenico. La donna, in realtà, non ha ancora superato l’abbandono di Maurizio e quindi potrebbe non essere interessata realmente ad altre conoscenze in questo momento. Intanto, la prossima settimana, potremmo vedere la sua uscita, in amicizia, con Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne, stop a Pasquetta: la sostituzione

Il prossimo 5 aprile, Uomini e Donne non andrà in onda. A leggere la notizia, di primo impatto, i fan si sono chiesti preoccupati il perché. In realtà è il giorno di Pasquetta ed il palinsesto del canale sarà dedicato alla giornata di festa. Maria De Filippi e gli opinionisti, dunque, si godranno una pausa.

Lunedì andrà quindi in onda ‘Innamorarsi a Valentine’, una commedia romantica in programma per le ore 14:45. Martedì, invece, Uomini e Donne ritornerà normalmente a tener compagnia a milioni di italiani.