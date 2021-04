Anticipazioni Isola dei Famosi, decisione importante: fan ansiosi

Un’altra puntata de L’Isola Dei Famosi sta per sbarcare sulle nostre TV, questa sera, giovedì 1 aprile ci sarà un’importante decisione da prendere

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, di lunedì 26 marzo, è terminata con il televoto aperto per l’eliminazione di Awed o Miryea Stabile: il primo votato dai concorrenti, l’altra dalla vincitrice della prova leader, Angela.

Stasera vi diamo appuntamento, dove? Ovviamente su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, non mancate!😎 #Isola 🏝 Pubblicato da L’Isola dei Famosi su Giovedì 1 aprile 2021

Come si evince dalle ultime nomination e conseguenti votazioni, Awed è molto amato dal web – soprattutto perché è nato proprio lì e quindi supportato dal settore – pertanto c’è forte preoccupazione per l’altra concorrente che potrebbe, a questo punto, abbandonare l’isola dove sono tutti gli altri naufraghi.

Isola Dei Famosi, anticipazioni giovedì 1 aprile

Siete pronti per il live di stasera? Preparatevi per bene e non perdete i nostri appuntamenti con il Daytime!😎 #Isola 🏝 pic.twitter.com/Cpe3aULms6 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2021

Durante questa sesta puntata i telespettatori saranno chiamati ad un’importante decisione, ma non è ancora chiaro di cosa si tratta. Premi? Eliminazioni? Immunità? Ilary Blasi ed il suo team composto da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini è pronta per scendere in campo e mettere insieme le forze per una serata scoppiettante, almeno quanto quella passata.

Con ogni probabilità, anche stasera tornerà la famosa prova del fuoco che decreterà il leader dell’Isola. L’ultima volta è stata Angela ad aver ottenuto la fascia da capitano ed è stata lei a mandare al televoto Miryea.