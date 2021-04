Amici 20, Deddy in lacrime: cos’è successo in diretta

Meravigliosa sorpresa per Deddy nel daytime di oggi di Amici 20. Il cantante incredulo ed in lacrime ha commosso tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Deddy è un ragazzo umile, bravo e ama cantare e questo è arrivato fin fuori dal teleschermo e dal programma Amici di Maria De Filippi. In particolare modo, la sua dedizione per la musica ha colpito due telespettatori, Grazia ed il marito che hanno deciso di omaggiare il giovane artista di un dono prezioso.

LEGGI ANCHE > > > Rudy Zerbi, caos sotto casa: “La situazione si fa preoccupante” – VIDEO



Per motivi economici, Deddy non ha mai avuto un pianoforte tutto suo, ed ha espresso il desiderio di poterne avere uno una volta uscito dal programma. Questa coppia di signori ha accolto l’appello del giovane di Amici 20 ed ha deciso di regalargliene uno, inutilizzato, che hanno in casa. La signora Grazia, infatti, si è messa in contatto con la redazione del programma per poter far recapitare al cantautore il pianoforte.

NON PERDERTI > > > Anticipazioni Isola dei Famosi, decisione importante: fan ansiosi

Amici 20, Deddy commosso per il regalo di Grazia ed il marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Maria De Filippi si è fatta carico del messaggio da recapitare a Deddy e l’ha messo in contatto con Grazia per fargli una grande sorpresa. Ha rivelato che il figlio non utilizza il pianoforte e che, quando lei ed il marito hanno sentito l’appello di Deddy, spontaneamente si sono guardati ed hanno avuto la stessa idea: un regalo per quel giovane che gli trasmette tanta umiltà ed amore per la musica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Pechino Express, indiscrezione terribile: doccia gelata per i fan

Deddy era incredulo, senza parole e si è commosso per quel gesto che l’ha motivato a far sempre di più e che gli ha dato una grossa responsabilità sulle spalle.