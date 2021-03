WhatsApp, utenti al settimo cielo per l’attesa novità: ora è possibile

Un’altra novità è pronta a sbarcare su WhatsApp e rivoluzionerà l’invio di certi tipi di messaggio. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando i queste ore.

Le novità di WhatsApp non smettono di stupire gli utenti. Infatti dopo un inizio di 2021 non del tutto entusiasmante, l’applicazione di messaggistica istantanea da oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo sta cercando di rilanciarsi. Il motivo è l’avvento della concorrenza come Telegram e Signal. Così nelle ultime settimane gli sviluppatori stanno lavorando per aggiungere nuove funzioni. Però sul web, sono gli utenti a scoprire i trucchi più vari ed oggi andremo a parlare di come sentire un audio prima di inviarlo.

Applicare il trucco è molto semplice. Infatti bisognerà aprire l’app e poi la chat in questione. Poi dovrete iniziare a registrare l’audio scorrendo il dito verso l’alto, così potrete continuare a registrare senza dover tenere premuto. Una volta concluso il messaggio non dovrete premere invio bensì il tasto in alto a sinistra per tornare alle chat. Così il trucco è completato, infatti riaccedendo alla chat in questione vedrete il vostro audio in pending e così avrete la possibilità di riascoltarlo.

WhatsApp, un’altra novità per la personalizzazione: così l’applicazione ‘cambia’ colore

Ma un’altra grande novità potrebbe colpire WhatsApp, con l’applicazione di messaggistica pronta a migliorare tutto ciò che riguarda la personalizzazione. Infatti ad oggi all’interno dell’app troviamo solamente il tema ‘classico’ ed il tema ‘scuro’. Ma come ha rivelato il portale specializzato WABetaInfo, da Menlo Park gli sviluppatori vorrebbero accotentare gli utenti per poter far sfogare la loro creatività con temi sempre più diversi.

La novità dovrebbe quindi sbarcare sulla Beta dell’applicazione. Inoltre gli utenti potranno provare l’aggiornamento in anticipo iscrivendosi su questa pagina. Ovviamente dovrete tenere presente che installando la beta di WhatsApp sarò possibile incontrare bug ed addirittura crash mentre si naviga al suo interno. Stando ad alcune news, l’aggiornamento dovrebbe essere adottato nella versione principale dell’app nel prossimo paio di mesi. Così gli sviluppatori ancora una volta provano ad accontentare gli utenti con una libera personalizzazione all’interno dell’app.