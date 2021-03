Utah Jazz, paura in volo: motore in fiamme e atterraggio d’emergenza

Una tragedia sfiorata per gli Utah Jazz, squadra dell’NBA. Il motore dell’aereo è andato in fiamme e c’è stato un atterraggio d’emergenza

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dagli Utah Jazz, squadra NBA prima in Western Conference. Poco dopo il decollo in aereo, uno stormo di uccelli ha provocato l’esplosione del motore sinistro, che hanno obbligato il pilota del volo Delta 8944 all’atterraggio d’emergenza a Salt Lake City.

Una vera e propria tragedia sfiorata, che fortunatamente non ha però portato a gravi conseguenze. Come confermato da un portavoce del club, i giocatori sono tornati sani e salvi a casa. Le immagini diffuse in rete mostrano nel dettaglio ciò che è successo, con tracce di sangue nella parte anteriore del veivolo e il motore sinistro completamente rovinato.

Utah Jazz, la reazione dei giocatori all’accaduto

🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 30, 2021

Non si è fatta attendere la reazione dei giocatori di Utah Jazz, che erano diretti a Memphis per un match di NBA. Lo stormo di uccelli ha provocato un boato improvviso e un lampo di luce che hanno fatto temere subito il peggio, obbligando il pilota ad un atterraggio d’emergenza. La superstar della franchigia Donovan Mitchell ha pubblicato su Twitter un’emoji con le mani in preghiera. Stessa cosa per il centro Rudy Gobert, che ha scritto: “È una giornata meravigliosa!” sui suoi canali social.

“GOD is good!” e tante altre le reazioni arrivate dai membri del club. Tutto risolto, comunque. Poche ore fa, i Jazz hanno preso un altro aereo per arrivare a Memphis, dove tra poche ore si disputerà il match di NBA contro i Grizzlies.