Andrea Pirlo è alle prese con l’ennesima tegola: in casa Juventus c’è il decimo positivo al Covid.

Merih Demiral è positivo al Covid. Il difensore turco era stato convocato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, e nel ritiro con la sua Turchia ha contratto il virus. Il 23enne sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e fanno sapere che tornerà a Torino con un volo sanitario nella giornata di domani per restare in isolamento in una camera d’albergo al J-Hotel.

Questa ennesima tegola per Andrea Pirlo che dovrà aggiungere alla lista indisponibili il nome di Merih Demiral che salterà il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo.

Tegola Juventus, Pirlo allarmato: decimo giocatore positivo al Covid

Merih Demiral è il decimo giocatore della Juventus ad aver contratto il Covid. Infatti da quando è iniziata la pandemia, nel gruppo bianconero sono stati colpiti dal virus Daniele Rugani, Matuidi, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Bentancur.

Il difensore turco era fermo dall’11 marzo per un infortunio al retto femorale della gamba destra giudicata guaribile dalla Juventus in 20 giorni. I tempi di recupero, dopo la positività delle ultime ore, si protraggono ulteriormente.