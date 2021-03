Pierpaolo Petrelli ha subito un infortunio che ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan. Cos’è successo e come sta.

L’ex velino e concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, Pierpaolo Pretelli, ha fatto sapere ai suoi fan, attraverso le storie Instagram, che sarebbe partito per qualche giorno per unirsi ad altri artisti e partecipare alla partita tra Nazionale Cantanti e Nazionale New Dreams.

Procedeva tutto per il meglio, fino a quando durante i vari allenamenti, Pierpaolo Pretelli è stato protagonista di un infortunio. Ne ha parlato lui stesso sui propri canali social ufficiali e sulle pagine delle squadre.

Pierpaolo Petrelli, infortunio e ansia tra i fan: cos’è successo? – FOTO

L’ex velino di Striscia La Notizia e secondo classificato all’ultima edizione del GF Vip, ha messo al corrente i suoi fan di quanto accaduto. Sempre su Instagram, Pierpaolo Pretelli ha postato una foto con il piede fasciato e una breve didascalia: “Eccomi! Io e la distorsione alla mia caviglia! Barcollo ma non mollo. Volevo rassicurarvi che sto bene! Siete speciali… Grazie”.

Nulla di grave, si tratta si tratta di una semplice distorsione. I followers tirano un sospiro di sollievo mentre la sua Giulia Salemi si preparerà ad accoglierlo tra mille coccole una volta che tornerà a casa.