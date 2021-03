Pensione d’invalidità, forte aumento nell’importo: tutti i dettagli

La sentenza della Corte di Cassazione ha previsto l’aumento dell’importo riguardante la pensione d’invalidità: tutti i dettagli

Grazie alla sentenza numero 152 della Corte di Cassazione, la pensione d’invalidità subirà un aumento dell’importo ed inoltre sarà allargata la platea di beneficiari. L’aumento si potrà ricevere già a partire da 18 anni e non più dai 60.

Nel dettaglio, la pensione oscillerà dai 286 euro al mese e fino ad un massimo di 651. L’aumento verrà riconosciuto per tredici mensilità.

La legge è entrata in vigore dal 20 luglio e quindi non di prevede la retroattività dell’aumento, ma è possibile chiedere gli arretrati da tale dati in poi.

Pensione d’invalidità, a chi spetta l’aumento

Agli invalidi civili spetta nel 2021, di base, un assegno mensile di 287,09 euro con un reddito annuo uguale o inferiore a 16.982,49 euro.

L’incremento prevede che ci siano diversi requisiti. In primis, il reddito personale non dev’essere superiore a 8.469,63 euro se il beneficiario non è coniugato. Al contrario, sommato a quello del coniuge, non dev’essere superiore a 14.447,42 euro.

Per gli aventi diritto, è previsto il riconoscimento degli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. Chi ha più di 60 anni, invece, potrà chiedere arretrati fino a 5 anni. Questo perché, per tale fascia di età, la norma era già in vigore.

Uno stralcio della sentenza

“Il requisito anagrafico fino ad ora previsto dalla legge è irragionevole in quanto le minorazioni psico-fisiche, tali da comportare l’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 anni – si legge – ed i 59, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende a monte da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.