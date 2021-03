Meteo, ancora anticiclone nei prossimi giorni: temperature oltre i 25 gradi

Cresce la pressione dell’anticiclone sul meteo italiano. Nei prossimi giorni continueranno ad aumentare le temperature, con valori oltre i 25°.

I prossimi giorni saranno cruciali per il meteo italiano, infatti grazie all’aumento delle temperature avremo giornate simili a quelle di maggio. Il caldo avvolgerà completamente il paese, dando l’impressione al paese di aver passato la primavera e che sia già iniziata l’estate. Quindi il trend climatico porterà il paese verso un’estate anticipata, ma non ci sarà nulla di definitivo. Infatti durante le giornate di Pasqua avremo un netto peggioramento delle condizioni climatiche, con piogge che potrebbero tornare ad abbattersi sul paese.

Queste giornate, quindi, saranno caratterizzate da una vasta area anticiclonica di matrice africana, con l’Italia che raggiungerà una prima stabilità e temperature in continuo aumento sulla penisola. In questi giorni, quindi, temperature che potranno raggiungere i 26/27°C. Ma attenzione perchè non avremo definitivamente giornate estive infatti, come abbiamo anticipato, avremo un improvviso cedimento nel fine settimana. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, l’anticiclone continua a colpire: temperature in continuo aumento

Questo mercoledì avremo un meteo segnato dall’anticiclone, con tempo stabile e sole sparso su gran parte del paese. Infatti il trend climatico si confermerà in continuo aumento, almeno fino ai giorni Pasquali. Nella giornata di domani, le temperature raggiungeranno anche i 26-27 gradi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola e come cambieranno le temperature nelle prossime ore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo alta pressione su tutto il settore. Infatti questo mercoledì sarà segnato da grande sole su tutte le regioni settentrionali. Qualche disturbo lo troveremo solamente al mattino, con lievi nebbie sulla Val Padana e sulla costa Ligure, pronta a dissolversi nel corso della giornata. Le temperature andranno ad aumentare con massime dai 21 ai 26 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo generale stabilità. Infatti avremo bel tempo per tutta la giornata con il sole che illuminerà tutto il settore. Qualche lieve disturbo, invece, caratterizzerà la Costa Adriatica, con velature marcate su Abruzzo, Marche e sull’Appennino. Le temperature anche qui risulteranno in rialzo, con massime dai 21 ai 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo anche qui meteo in prevalenza soleggiato. Ma non solo, avremo anche una situazione asciutta su tutte le regioni meridionali. Attenzione però, su Sicilia e Calabria avremo i primi disturbi nel corso delle ore pomeridiane. Le temperature anche qui saranno in lieve rialzo, con massime che andranno dai 19 ai 23 gradi.